ФСБ Росії завербувала Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвії". Про це мовиться в розслідуванні Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen.

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Жданок працювала з ФСБ

Розслідувачі заявили, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів. З 2005 року вона листувалася зі своїм куратором – співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрієм Гладеєм.

До одного з таких листів депутатка додала 2 файли. Зокрема проєкт порядку денного конференції в Таллінні та Нарві, яку спонсорували два парламентські блоки – фракція "Зелених" Європейського парламенту і Європейський вільний альянс, а також проєкт пресрелізу про конференцію.

Крім цього, Служба внутрішньої безпеки Естонії ("КаПо") у своєму публічному звіті заявила, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок – це прикриття ФСБ, створення якого було "підготовлено в Санкт-Петербурзі та подано як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ".

З листів можна зробити висновок, що Жданок досить регулярно зустрічалася з Гладеєм у Європі та в Москві, хоча мета і характер їхніх особистих розмов ніколи не згадувалися в листуванні.

Гладей продовжував працювати з нею до 2013 року. Згодом він віртуально познайомив її з Сергієм Красіним, якому вона почала напряму надсилати агентурні звіти.

Сама Тетяна Жданок заперечує співпрацю з ФСБ. Вона також заявила, що злам електронних листів є незаконним.

Що відомо про діяльність нардепки

Жданок запустила в Латвії радіопередачу під назвою "Час русской школы", у якій попереджала росіян, які живуть у країні, про "можливі проблеми, пов'язані з відправленням дітей із російських сімей у латиські (мовні) школи". Вона також казала, що готує майбутню виставку в Європейському парламенті під назвою "Росіяни Латвії", щоб представити етнічних росіян істинно корінним населенням Латвії.

9 квітня 2010 року вона надіслала Гладею проєкт плану з просування святкування в Латвії російського дня Перемоги. Ця пропозиція містила прохання про виділення 6 тисяч доларів на додаток до фінансування, яке Жданок мала отримати як офіційний організатор як депутатка Європарламенту.

Гроші призначалися для різних цілей. Зокрема для купівлі георгіївських стрічок та створення документального фільму про поїздки латвійських ветеранів до Австрії та Бельгії для участі у святкуванні 65-ї річниці визволення Відня від Третього рейху.

Крім цього, вона організувала громадські слухання в Європарламенті, присвячені ставленню естонської влади до бурхливих протестів у Таллінні після перенесення пам'ятника радянському солдату.