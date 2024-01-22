Про це Каріньш повідомив напередодні Ради закордонних справ, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Він розкритикував недостатні спроможності європейської промисловості.

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Росія не зупиниться: якщо не допомогти зараз, то потім буде ще дорожче

Каріньш переконаний, що єдиний спосіб зупинити Росію – надати Україні сильну західну підтримку. Це стосується й стабільної фінансової допомоги.

Ми повинні нарешті прийняти рішення, щоб переконатися, що у нас є фінансування для України на найближчі роки, щоб вони могли продовжувати підтримувати свій уряд. І ми також повинні переконатися, що ми надаємо зброю і боєприпаси, які їм потрібні,

– сказав латвійський міністр.

Також Кріш'яніс Каріньш відповів тим, хто вважає підтримку України занадто дорогою. Він заявив, що якщо не допомогти Україні зупинити Росію зараз, то у майбутньому це буде "ще дорожче тому, що Росія не зупиниться".

Окрім того, міністр закликав європейців усвідомити, що війна відбувається поруч і тому промисловість ЄС мала б відповідати на ці виклики.

Очевидно, що Росія, російська економіка в основному базується на війні. Російська військова промисловість працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. З європейського боку, ми ще не працюємо в режимі 24/7. Ми ще не повністю прийняли той факт, що війна повернулася в Європу,

– зауважив дипломат.

Також закликав ухвалити рішення щодо збільшення Європейського фонду миру. Цю ідею підтримує й міністерка закордонних справ Фінляндії.

Ми повинні мати Європейський фонд миру на довгострокову перспективу і водночас звільнити місце для негайних постачань (зброї – 24 канал) в Україну, навіть з запасів, а потім паралельно нарощувати нашу оборонну промисловість,

– підкреслила Еліна Валтонен.

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