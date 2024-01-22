Об этом Кариньш сообщил накануне Совета иностранных дел, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Он подверг критике недостаточные возможности европейской промышленности.

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Россия не остановится: если не помочь сейчас, то потом будет еще дороже

Кариньш убежден, что единственный способ остановить Россию – оказать Украине сильную западную поддержку. Это касается и стабильной финансовой помощи.

Мы должны, наконец, принять решение, чтобы убедиться, что у нас есть финансирование для Украины на ближайшие годы, чтобы они могли продолжать поддерживать свое правительство. И мы также должны убедиться, что мы предоставляем оружие и боеприпасы, которые им нужны,

– сказал латвийский министр.

Также Кришьянис Кариньш ответил тем, кто считает поддержку Украины слишком дорогой. Он заявил, что если не помочь Украине остановить Россию сейчас, то в будущем это будет еще дороже потому, что Россия не остановится.

Кроме того, министр призвал европейцев осознать, что война происходит рядом и поэтому промышленность ЕС должна отвечать на эти вызовы.

Очевидно, что Россия, российская экономика, в основном, базируется на войне. Российская военная промышленность работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С европейской стороны мы еще не работаем в режиме 24/7. Мы еще не полностью приняли тот факт, что война вернулась в Европу,

– заметил дипломат.

Также призвал принять решение об увеличении Европейского фонда мира. Эту идею поддерживает и министр иностранных дел Финляндии.

Мы должны иметь Европейский фонд мира на долгосрочную перспективу и одновременно освободить место для немедленных поставок (оружия – 24 канал) в Украину, даже из запасов, а затем параллельно наращивать нашу оборонную промышленность,

– подчеркнула Элина Валтонен.

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