Евросоюз поддерживает Украину в борьбе за свою свободу. Сейчас идет активная работа, чтобы официальный Будапешт прекратил блокировать оказание помощи. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС "офф рек", передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

Обратите внимание В ЕС разработали документ с гарантиями безопасности для Украины, – источники

Мы продолжаем работать с Украиной над условиями для того, чтобы Венгрия перестала создавать проблемы по этому 8-му траншу,

– говорится в сообщении.

Венгрию могут лишить права голоса

По состоянию на январь 2024 Венгрию могут лишить права голоса в Европарламенте. Он уже проголосовал за резолюцию. Речь идет о призыве в Совет ЕС, чтобы против Венгрии активизировали 7 статью.

Евродепутаты призывают избавиться от шантажа со стороны Виктора Орбана. Кроме того, они осудили разблокировку 10 миллиардов евро для Будапешта накануне заседания Евросовета.

Как евродепутаты голосовали за резолюцию:

"За" – 345 евродепутатов;

"против" – 104 евродепутата;

29 – воздержались.

Кроме того, евродепутаты сомневаются, что правительство Венгрии сможет эффективно выполнять свои обязанности во время председательства в Совете ЕС. Оно должно продлиться с июля по декабрь 2024 года.