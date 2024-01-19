Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Кроме этого Евросоюз готовится внедрить новый пакет санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

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Гарантии для Украины

Еврокомиссия разработала документ с гарантиями безопасности для Украины, которые могут взять на себя в будущем. По словам высокопоставленного собеседника, эти гарантии включают не только обеспечение военной безопасности, а и переговоры о членстве в ЕС.

Конечно, этот вопрос будет в повестке дня во время Совета министров иностранных дел в понедельник. Мы надеемся, что у нас будет что-то более конкретное в Европейский Совет,

– сказал дипломат "офф рекорд".

Кроме этого анонимный собеседник отметил, что Евросоюз планирует объявить о новом пакете санкций против агрессора на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Детали новых санкций пока неизвестны. Однако в Брюсселе говорят об обновлении списка санкций против физических и юридических лиц.

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