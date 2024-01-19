Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Кроме этого Евросоюз готовится внедрить новый пакет санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
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Гарантии для Украины
Еврокомиссия разработала документ с гарантиями безопасности для Украины, которые могут взять на себя в будущем. По словам высокопоставленного собеседника, эти гарантии включают не только обеспечение военной безопасности, а и переговоры о членстве в ЕС.
Конечно, этот вопрос будет в повестке дня во время Совета министров иностранных дел в понедельник. Мы надеемся, что у нас будет что-то более конкретное в Европейский Совет,
– сказал дипломат "офф рекорд".
Кроме этого анонимный собеседник отметил, что Евросоюз планирует объявить о новом пакете санкций против агрессора на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Детали новых санкций пока неизвестны. Однако в Брюсселе говорят об обновлении списка санкций против физических и юридических лиц.
Война и Евросоюз
- В Еврокомиссии твердо убеждены, что Россия не готова к миру в Украине – разговоры российского руководства о мирных переговорах являются "просто словами". В ЕК отмечают, что ЕС поддерживает победу Украины. Что касается мирных переговоров, то в Брюсселе считают, что последнее слово должно быть за Киевом.
- Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к Совету ЕС активизировать 7 статью против Венгрии, что может привести к потере голоса в Евросоюзе. Европарламентарии осудили позицию Орбана на саммите ЕС в декабре, где он заблокировал выделение 50 миллиардов евро финансовой помощи для Украины.
- В то же время, Брюссель проверяет данные о предоставлении вооружения для Украины от стран-членов ЕС после начала полномасштабной войны. Канцлер Олаф Шольца отметил подсчет и сравнение военной помощи для Украины и призвал увеличить поддержку воюющей страны.