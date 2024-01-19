Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Окрім цього Євросоюз готується впровадити новий пакет санкцій до роковин повномасштабного вторгнення в Україну.
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Гарантії для України
Єврокомісія розробила документ із гарантіями безпеки для України, які може взяти на себе у майбутньому. За словами високопоставленого співрозмовника, ці гарантії включають не лише забезпечення військової безпеки, а стосуються й переговорів про членство в ЄС.
Звичайно, це питання буде на порядку денному під час Ради міністрів закордонних справ в понеділок. Ми сподіваємося, що матимемо щось більш конкретне до Європейської Ради,
– сказав дипломат "офф рекорд".
Окрім цього анонімний співрозмовник зазначив, що Євросоюз планує оголосити про новий пакет санкцій проти агресора на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деталі нових санкцій наразі невідомі. Проте у Брюсселі кажуть про оновлення списку санкцій проти фізичних і юридичних осіб.
Війна та Євросоюз
- У Єврокомісії твердо переконані, що Росія не готова до миру в Україні – розмови російського керівництва про мирні переговори є "просто словами". В ЄК зазначають, що ЄС підтримує перемогу України. Щодо мирних переговорів, у Брюсселі вважають, що останнє слово має бути за Києвом.
- Європарламент проголосував за резолюцію із закликом до Ради ЄС активізувати 7 статтю проти Угорщини, що може призвести до втрати голосу у Євросоюзі. Європарламентарі засудили позицію Орбана під час саміту ЄС в грудні, де він заблокував виділення 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України.
- Водночас Брюссель перевіряє дані щодо надання озброєння для України від країн-членів ЄС після початку повномасштабної війни. Канцлер Олаф Шольц наголосив на підрахуванні та порівнянні військової допомоги для України та закликав збільшити підтримку країни у стані війни.