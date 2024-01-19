Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Окрім цього Євросоюз готується впровадити новий пакет санкцій до роковин повномасштабного вторгнення в Україну.

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Гарантії для України

Єврокомісія розробила документ із гарантіями безпеки для України, які може взяти на себе у майбутньому. За словами високопоставленого співрозмовника, ці гарантії включають не лише забезпечення військової безпеки, а стосуються й переговорів про членство в ЄС.

Звичайно, це питання буде на порядку денному під час Ради міністрів закордонних справ в понеділок. Ми сподіваємося, що матимемо щось більш конкретне до Європейської Ради,

– сказав дипломат "офф рекорд".

Окрім цього анонімний співрозмовник зазначив, що Євросоюз планує оголосити про новий пакет санкцій проти агресора на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деталі нових санкцій наразі невідомі. Проте у Брюсселі кажуть про оновлення списку санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

Війна та Євросоюз