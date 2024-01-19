В Еврокомиссии полагают, что Путин не пойдет на мирные переговоры. Об этом заявил спикер ЕК по внешней политике Питер Стано, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Путин не захочет переговоров с Украиной

В Еврокомиссии говорят, что действия Москвы не внушают доверия после нарушения уставов ООН и продолжения военной агрессии против Украины. По словам Питера Стано, разговоры российского руководства о мирных переговорах являются "просто словами".

Это неискренние заявления, за которыми они не намерены следовать конкретным действиям, потому что Путин полон решимости продолжать эту войну по крайней мере до тех пор, пока он не устроит президентские выборы этой весной,

– заявил Стано.

В ЕК отмечают, что ЕС поддерживает победу Украины, поскольку она защищается от Путина и его войск. Что касается мирных переговоров, то в Брюсселе считают, что последнее слово должно быть за Киевом.

Конечно, мы бы предпочли мир, но поскольку Украина является жертвой незаконной агрессии, именно Украина будет принимать решение об условиях, параметрах и сроках любых мирных усилий, если они будут заслуживать доверия. И будут искренними с российской стороны, какими они, к сожалению, не являются,

– заметил Стано.

По его словам, это доказывает продолжающаяся эскалация, а также нападения на гражданские объекты нашего государства.

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