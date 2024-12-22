Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что встреча Трампа и Путина вполне возможна, поскольку избранный президент США пытается активизировать переговорный процесс. В то же время соглашение между США и Россией маловероятно из-за "максималистского подхода Путина" и нежелания Трампа выглядеть слабым.

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России нужна передышка

Саакян отметил, что если встреча между Трампом и Путиным вполне вероятна, то вопрос, состоится ли переговорный процесс, остается открытым.

Россия заинтересована в том, чтобы этот процесс был запущен и он был имитационным. Потому что ничего не сигнализирует о том, что она готова завершить войну. Кремль, вероятно, будет "дорого продавать" прекращение огня, а также выставлять условия, в частности, проведения выборов в Украине,

– подчеркнул он.

Это то, что, по мнению политолога, Москва будет "продавать" команде Трампа как элемент давления на Киев, а сама воспользуется тем, чтобы выиграть время и перевооружиться. А также попытается дестабилизировать ситуацию в Украине во время возможных избирательных процессов.

России сейчас очень нужна передышка в войне. В 2024 году ее постигли большие проблемы в экономике, газовая отрасль впервые стала дотационной. Также возникли проблемы с оружием, что привело к ее тотальной зависимости от КНДР в отношении военной поддержки.

В то же время Украине удалось благодаря успешному использованию дронов загнать российской Черноморский флот в Новороссийск.

Россия не тянет ни по одному из критериев сегодняшнюю интенсивность войны. Бросая все свои ресурсы, она пытается продавливать фронт. Очевидно, что войны на истощение проигрывают не тогда, когда посыпался фронт, а когда сыплются тылы,

– уверен политолог.

Поэтому Россия, по его словам, будет пытаться использовать переговоры для дестабилизации Украины, для создания точек напряжения между нашими партнерами по поддержке Киева.

Украине важно выстоять до того момента, когда в команде Трампа поймут, что Россия не будет выполнять взятые на себя обязательства, и завершить войну переговорным процессом не удастся. Поэтому дипломатия в отношении Москвы должна быть с кулаками,

– подчеркнул Олег Саакян.

Для того чтобы пройти этот период с как можно меньшими жертвами, Киеву придется работать с партнерами в Европе и не только для того, чтобы иметь весь необходимый ресурс.

К слову, российский правозащитник и основатель Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что следующие месяцы – декабрь, январь и февраль – будут "самые важные в этой войне". По его словам, в Кремле готовят ИПСО против руководства Украины. Поэтому, как отметил Осечкин, очень важно "выстоять, быть едиными, объединиться вокруг президента", ведь "все зависит от украинцев".