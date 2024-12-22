Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що зустріч Трампа і Путіна цілком можлива, оскільки обраний президент США намагається активізувати переговорний процес. Водночас угода між США та Росією малоймовірна через "максималістський підхід Путіна" та небажання Трампа виглядати слабким.

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Росії потрібний перепочинок

Саакян зазначив, що якщо зустріч між Трампом і Путіним цілком імовірна, то питання, чи відбудеться переговорний процес, залишається відкритим.

Росія зацікавлена у тому, щоб цей процес був запущений і він був імітаційним. Тому що нічого не сигналізує про те, що вона готова завершити війну. Кремль, імовірно, буде "дорого продавати" припинення вогню, а також виставляти умови, зокрема, проведення виборів в Україні,

– підкреслив він.

Це те, що, на думку політолога, Москва буде "продавати" команді Трампа як елемент тиску на Київ, а сама скористається тим, щоб виграти час і переозброїтись. А також спробує дестабілізувати ситуацію в Україні під час можливих виборчих процесів.

Росії зараз дуже потрібний перепочинок у війні. У 2024 році її спіткали великі проблеми в економіці, газова галузь вперше стала дотаційною. Також виникли проблеми зі зброєю, що призвело до її тотальної залежності від КНДР щодо військової підтримки.

Водночас Україні вдалося завдяки успішному використанню дронів загнати російській Чорноморський флот у Новоросійськ.

Росія не тягне за жодним з критеріїв сьогоднішню інтенсивність війни. Кидаючи всі свої ресурси, вона намагається продавлювати фронт. Очевидно, що війни на виснаження програються не тоді, коли посипався фронт, а коли сиплються тили,

– впевнений політолог.

Тому Росія, за його словами, буде намагатися використати переговори для дестабілізації України, для створення точок напруження між нашими партнерами по підтримці Києва.

Україні важливо вистояти до того моменту, коли у команді Трампа зрозуміють, що Росія не виконуватиме взяті на себе зобов'язання, і завершити війну переговорним процесом не вдасться. Тому дипломатія щодо Москви має бути з кулаками,

– наголосив Олег Саакян.

Для того, щоб пройти цей період з якомога меншими жертвами, Києву доведеться працювати з партнерами у Європі і не тільки для того, щоб мати увесь необхідний ресурс.

До слова, російський правозахисник та засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін вважає, що наступні місяці – грудень, січень та лютий – будуть "найважливіші у цій війні". За його словами, у Кремлі готують ІПСО проти керівництва України. Тому, як зазначив Осєчкін, дуже важливо "вистояти, бути єдиними, об'єднатись навколо президента", адже "все залежить від українців".