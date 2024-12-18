Ймовірно, нова адміністрація президента Штатів захоче посадити Росію та Україну за стіл переговорів, зокрема, з погляду тисну на президента Володимира Зеленського, аби наше керівництво погодилось на якісь поступки. Таку думку 24 Кагалу озвучив російський правозахисник, засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін.

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"У Трампа чи у будь-кого у США нема важеля, який був би здатен злякати Путіна, щоб той вивів війська на кордони 1991 року. Путін цього не зробить не тому, що він такий принциповий. Якщо він забере усіх російських військових у Росію, завтра це угрупування із сотень тисяч озброєних бойовиків направиться маршем на Москву та буде розбиратись з ним. Він боїться цього більше, ніж будь-яких санкцій Заходу", – сказав він.

"Усе залежить від українців"

Володимир Осєчкін зазначив, що останні тижні у Кремлі готуються та, можливо, починаються ІПСО проти керівництва України. Сьогодні завдання Владіміра Путіна та його спецслужб – дестабілізувати Україну, підірвати у якийсь спосіб народну довіру до керівництва нашої держави, конкретно до Володимира Зеленського та зробити усе можливе, щоб досягнути внутрішніх проблем в Україні та змусити піти на умови Росії.

Наступні місяці – грудень, січень та лютий – це, напевно, найважливіші у цій війні. Дуже важливо вистояти, бути єдиними, об'єднатись навколо президента. Тому що все залежить від українців,

– підкреслив правозахисник.

За його словами, якщо український народ буде підтримувати свого президента, а лідер буде твердо стояти у своїй позиції, то ніхто не зможе змусити Україну йти на поступки. Адміністрація Трампа у межах переговорних місяців може добиватись пом'якшення риторики Путіна та поступок від нашої держави. Це дуже важливі місяці, саме від єдності українців залежатиме реакція Заходу.