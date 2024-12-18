Водночас Зеленський повідомив, що Трамп знає про його бажання нікуди не поспішати, щоб не нашкодити державі. Про це президент розповів під час онлайн-спілкування з читачами Le Parisien, передає 24 Канал.

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Що Каже Зеленський про замороження війни

За словами президента, найбільша небезпека полягає в тому, щоб заморозити війну та домовлятися з росіянами.

Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності,

– каже Зеленський.

Він додав, що Трамп дуже хоче швидко розв'язати всі питання війни та зазначив, що новообраний президент США ще не має доступу до інформації розвідки, Міністерства оборони та певних дипломатичних каналів. Зеленський вважає, що коли Трамп буде в Білому домі, вони зможуть "говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації".

Український лідер зазначив, що хотів би бачити більшу підтримку з боку США та додав, що українські команди вже працюють з командами Трампа.

Зеленський запевнив, що відносини з новою адміністрацією президента США будуть пріоритетними. Проте додав, що Європа є такою ж важливою для України, як і Сполучені Штати.