Об этом Радослав Сикорский рассказал во время Украинского завтрака в Давосе. Глава польского МИД назвал таких людей "карманными Чемберленами", передает 24 Канал.

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Сикорский прошелся по тем, кто склоняет Украину к переговорам

Говоря о переговорах с Россией, министр иностранных дел Польши рассказал о своем "законе", который он использует во внешней политике. Речь идет о склонении одной стороны к переговорам с другой.

Никогда нет недостатка "карманных Чемберленов", которые готовы пожертвовать другими людьми, свободой других людей ради собственного покоя. И мы этого не должны делать,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Сикорский имел в виду премьер-министра Британии Невилла Чемберлена, руководившего правительством страны в 1937 – 1940 годах. Именно он был сторонником политики умиротворения Гитлера и готов был всякий раз договариваться с ним. Чемберлен был подписантом печально известного Мюнхенского соглашения о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии, а также не хотел, чтобы Великобритания начинала войну против фюрера в 1939 году. Однако его стратегия не предотвратила Вторую мировую войну.

Глава польского МИД также подчеркнул, что "когда кого-то насилуют, то ему не говорят, что не надо нагнетать ситуацию и вести переговоры с насильником". А вместо этого к такому человеку приходят с помощью.

Кроме того, Сикорский также обратил внимание на то, что происходит на оккупированных территориях с украинскими людьми. А именно принудительная русификация, пытки и похищения и незаконный вывоз.

"Это жертвы, которые касаются украинцев, а не нас. Следовательно, только Украина может принимать решение (по переговорам с Россией – 24 Канал)", – отметил дипломат.

В заключение Сикорский призвал покупать автомобили для украинской армии, если есть "лишние 10 тысяч долларов". Он подчеркнул, что это значительный вклад, который ценят на линии фронта.

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