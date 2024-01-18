Об этом Радослав Сикорский рассказал во время Украинского завтрака в Давосе. Глава польского МИД назвал таких людей "карманными Чемберленами", передает 24 Канал.
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Сикорский прошелся по тем, кто склоняет Украину к переговорам
Говоря о переговорах с Россией, министр иностранных дел Польши рассказал о своем "законе", который он использует во внешней политике. Речь идет о склонении одной стороны к переговорам с другой.
Никогда нет недостатка "карманных Чемберленов", которые готовы пожертвовать другими людьми, свободой других людей ради собственного покоя. И мы этого не должны делать,
– подчеркнул он.
Глава польского МИД также подчеркнул, что "когда кого-то насилуют, то ему не говорят, что не надо нагнетать ситуацию и вести переговоры с насильником". А вместо этого к такому человеку приходят с помощью.
Кроме того, Сикорский также обратил внимание на то, что происходит на оккупированных территориях с украинскими людьми. А именно принудительная русификация, пытки и похищения и незаконный вывоз.
"Это жертвы, которые касаются украинцев, а не нас. Следовательно, только Украина может принимать решение (по переговорам с Россией – 24 Канал)", – отметил дипломат.
В заключение Сикорский призвал покупать автомобили для украинской армии, если есть "лишние 10 тысяч долларов". Он подчеркнул, что это значительный вклад, который ценят на линии фронта.
Кулеба назвал условие, при котором Украина пойдет на переговоры
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал важное условие, после которого между Украиной и Россией могут пройти переговоры. По его словам, это произойдет только когда наше государство будет чувствовать себя сильнее на поле боя.
- В остальных случаях Кулеба исключил любые переговоры с Москвой. Министр заверил, что Украина никогда не сдастся России и даже будет "бороться лопатами" против врага.
- В то же время он призвал партнеров предоставлять больше оружия нашему государству. Ведь в противном случае придется останавливать Россию в других частях мира.