Про це Радослав Сікорський розповів під час "Українського сніданку" у Давосі. Глава польського МЗС назвав таких людей "кишеньковими Чемберленами", передає 24 Канал.

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Сікорський пройшовся по тих, хто схиляє Україну до перемовин

Говорячи про переговори з Росією, міністр закордонних справ Польщі розповів про свій "закон", який він використовує у зовнішній політиці. Мовиться про схиляння однієї сторони до переговорів з іншою.

Ніколи немає нестачі "кишенькових Чемберленів", які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Сікорський мав на увазі прем'єр-міністра Британії Невіла Чемберлена, який керував урядом країни у 1937 – 1940 роках. Саме він був прихильником політики умиротворення Гітлера і готовий був щоразу домовлятися з ним. Чемберлен був підписантом сумнозвісної Мюнхенської угоди про приєднання Судетської області Чехословаччини до Німеччини, а також не хотів, щоб Британія починала війну проти фюрера у 1939 році. Однак його стратегія не відвернула Другу світову війну.

Глава польського МЗС також наголосив, що "коли когось ґвалтують, то йому не кажуть, що не треба нагнітати ситуацію і вести переговори з ґвалтівником". А натомість до такої людини приходять з допомогою.

Крім того, Сікорський також звернув увагу на те, що відбувається на окупованих територіях з українськими людьми. А саме примусова русифікація, катування і викрадення та незаконне вивезення.

"Це жертви, які стосуються українців, а не нас. Отже, лише Україна може ухвалювати рішення (щодо перемовин із Росією – 24 Канал)", – відзначив дипломат.

Наостанок Сікорський закликав купувати автомобілі для української армії, якщо є "зайві 10 тисяч доларів". Він підкреслив, що це дуже значний внесок, який цінують на лінії фронту.

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