Кулеба зазначив, що поки цього не станеться, наша держава не вестиме перемовини з країною-агресоркою. Крім того, український міністр закликав партнерів допомагати Україні зброєю, щоб потім не зупиняти Росію в інших частинах світу.

До теми Хотів заїхати по обличчю Лаврову: Кулеба пригадав свої найважчі переговори

Кулеба висловився про можливість переговорів з Росією

Міністр зазначив, що збільшення грошової допомоги для України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією. Адже у разі цього американські війська змушені будуть втрутитися у овий конфлікт.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою. Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?" – наголосив він.

Кулеба також виключив будь-які переговори з Москвою, поки Україна не матиме набагато сильнішу позицію на полі бою. Міністр запевнив, що Україна ніколи не здасться Росії.

Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації,

– заявив глава МЗС.

Водночас міністр закордонних справ визнав, що російські військові "засвоїли свої уроки" і тепер "набагато краще пристосовані до цієї війни". Однак він передбачив "більше поразок для Росії" у 2024 році.

Глава МЗС прокоментував атаки по Росії й "корупцію" зі зброєю

Журналісти видання ABC News також нагадали, що в останні місяці Україна запускала вибухові безпілотники по цілях в Росії. Цю інформацію Дмитро Кулеба відмовився коментувати, але натякнув, що війна проти України все ж негативно впливає на росіян.

"Президент Путін повинен пояснити своєму народу, чому все це відбувається. Я думаю, що корисно час від часу змушувати жителів Росії усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів інша і може бути набагато гіршою, ніж їхня пропаганда", – підкреслив міністр.

У матеріалі видання також зазначили, що генеральний інспектор Міноборони США виявив, що американські військові товари на суму близько мільярда доларів США, які відправили в Україну, не були належно зареєстровані та відстежені американськими чиновниками.

Своєю чергою Кулеба наголосив, що все, що американські партнери нам дають, "використовують з найкращою метою – якнайшвидше закінчити війну перемогою України". Міністр також закликав не вірити фейкам про можливу корупцію зі зброєю, яку розповсюджують у світі.