Про це він розповів в інтерв'ю "Бомбардиру", передає 24 Канал. Очільник МЗС України зауважив, що Сєргєй Лавров ледь не отримав від нього по обличчю навесні 2022 року.

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Хотів "заїхати по обличчю"

Власне, в інтерв'ю Дмитро Кулеба розповів про свої найскладніші переговори. За його словами, були випадки, коли просто хотілося встати з-за столу та дати прочухана своєму опоненту.

Найважчі переговори – це коли співрозмовнику хочеться встати і заїхати по обличчю, але ти не можеш собі цього дозволити. І таких у мене було два – три рази. Один із них – із Лавровим, в Анталії навесні 2022 року,

– пригадав міністр.

Він також розповів, що після перемоги України у війні, розв'язаній Росією, міністр вип'є шампанського та вирушить до села.

До слова, у березні 2023 року Дмитро Кулеба розповів, що дотримується "правил гігієни" під час зустрічей з Сєргєєм Лавровим. Він наголосив, що ніколи не тисне руку міністрові закордонних справ Росії, а також уникає спільних фотографій із ним.

Напередодні стало відомо, що Віктор Орбан може влітку 2024 року замінити Шарля Мішеля на посаді голови Євроради. На це також відреагував Дмитро Кулеба.

Що думає Кулеба про можливе головування Орбана

Передовсім він зазначив, що є ще пів року, щоб вирішити, хто ж замінить Мішеля на посаді голови Євроради. Він іронічно відповів: "Як казала моя бабуся: пережили голод, переживемо і розкоші".

Міністр закордонних справ зазначив, що в України по європейському треку дуже інтенсивна робота, які з кінця грудня не припинялася. Він додав, що наша держава отримала історичне рішення про відкриття переговорів з Євросоюзу.

У нас є чіткий план, чітке розуміння, куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень. На темпи євроінтеграції це не повинно вплинути,

– пояснив глава МЗС.

Дмитро Кулеба також упевнений, що Україна переживе шість місяців головування Орбана, якщо це станеться. Він також закликав до можливих змін поставитися стоїчно.