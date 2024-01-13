Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі із новопризначеним у Франції колегою Стефаном Сежурне наголосив, що він не побоявся приїхати до Києва попри нічний російський обстріл. Кулеба скористався нагодою, щоб знову нагадати, що у своїх ракетах ворог використовує західні компоненти, передає 24 Канал.
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До Франції претензій найменше
За словами міністра закордонних справ України, згідно зі звітом Київської школи економіки та групи Єрмака – Макфола, 44% усіх електронних компонентів озброєння Росії – це розробки західних компаній.
До Франції тут, до речі, найменше претензій, але я хочу скористатися нагодою та закликати всі країни "Великої сімки" та Європейського союзу почути Україну та вжити рішучих заходів, щоб перекрити постачання в Росію товарів, які містять ці компоненти,
– наголосив дипломат.
Він також зазначив, що Росія використовує пральні машинки, мікрохвильовки та інші побутові прилади не для прання та їжі, а для вилучення з них окремих запчастин для того, щоб потім вмонтувати їх у свої ракети та вбивати українців. За словами Кулеби, списики компонентів, які знаходять в збитих російських ракетах, регулярно передають партнерам.
Він також наголосив, що їх вже неодноразово закликали вжити заходів для блокування постачання.
Росія обходить санкції
- Росіяни продовжують активне виробництво військових снарядів та техніки для війни проти України. Велику частину деталей для комплектування окупантам вдається постачати із західних країн.
- Російські окупанти продовжують активно імпортувати компоненти для виробництва зброї. 44% від загальної кількості постачань – розробки компаній Заходу.
- Загалом вдалося проаналізувати 2 797 імпортованих Росією компонентів. Йдеться про датчики, мікрочипи, навігаційні системи та інші технології, які потрібні окупантам для виробництва зброї.