Росіянам вдається обходити санкції
Російські окупанти продовжують активно імпортувати компоненти для виробництва зброї. 44% від загальної кількості постачань – розробки компаній Заходу.
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Загалом вдалося проаналізувати 2 797 імпортованих Росією компонентів. Йдеться про датчики, мікрочипи, навігаційні системи та інші технології, які потрібні окупантам для виробництва зброї.
Продукти яких компаній потрапили до росіян:
- Intel;
- Analog;
- Devices;
- AMD;
- Texas Instruments;
- Siemens.
Оскільки велика кількість продукції цих компаній виготовляється в Китаї та інших третіх країнах, це допомагає агресору в обході західних санкцій. Лише 20% компонентів виготовляється власне у західних країнах, але і їх Росії вдається імпортувати через посередників у Китаї, Гонконгу, Туреччині та ОАЕ.
Окрім того, відомо, що через маніпуляції з митними документами частина продукції потрапляє на територію Росії напряму.