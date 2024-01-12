Росіянам вдається обходити санкції

Російські окупанти продовжують активно імпортувати компоненти для виробництва зброї. 44% від загальної кількості постачань – розробки компаній Заходу.

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Загалом вдалося проаналізувати 2 797 імпортованих Росією компонентів. Йдеться про датчики, мікрочипи, навігаційні системи та інші технології, які потрібні окупантам для виробництва зброї.

Продукти яких компаній потрапили до росіян:

Intel;

Analog;

Devices;

AMD;

Texas Instruments;

Siemens.

Оскільки велика кількість продукції цих компаній виготовляється в Китаї та інших третіх країнах, це допомагає агресору в обході західних санкцій. Лише 20% компонентів виготовляється власне у західних країнах, але і їх Росії вдається імпортувати через посередників у Китаї, Гонконгу, Туреччині та ОАЕ.

Окрім того, відомо, що через маніпуляції з митними документами частина продукції потрапляє на територію Росії напряму.