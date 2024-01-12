Россиянам удается обходить санкции

Российские оккупанты продолжают активно импортировать компоненты для производства оружия. 44% от общего количества поставок – разработки компаний Запада.

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Всего удалось проанализировать 2 797 импортируемых Россией компонентов. Речь идет о датчиках, микрочипах, навигационных системах и других технологиях, которые нужны оккупантам для производства оружия.

Продукты каких компаний попали к россиянам:

Intel;

Analog;

Devices;

AMD;

Texas Instruments;

Siemens.

Поскольку большое количество продукции этих компаний производится в Китае и других третьих странах, это помогает агрессору в обходе западных санкций. Только 20% компонентов производится собственно в западных странах, но и их России удается импортировать через посредников в Китае, Гонконге, Турции и ОАЭ.

Кроме того, известно, что из-за манипуляций с таможенными документами часть продукции попадает на территорию России напрямую.