Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с новоназначенным во Франции коллегой Стефаном Сежурне подчеркнул, что он не побоялся приехать в Киев, несмотря на ночные российские обстрелы. Кулеба воспользовался случаем, чтобы снова напомнить, что в своих ракетах враг использует западные компоненты, передает 24 Канал.
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К Франции претензий меньше всего
По словам Министра иностранных дел Украины, согласно отчету киевской школы экономики и группы Ермака – Макфола 44% всех электронных компонентов вооружения России – это разработки западных компаний.
К Франции здесь, кстати, меньше всего претензий, но я хочу воспользоваться случаем и призвать все страны "Большой семерки" и Европейского союза услышать Украину и принять решительные меры, чтобы перекрыть поставки в Россию товаров, содержащих эти компоненты,
– подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что Россия использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы не для стирки и еды, а для извлечения из них отдельных запчастей для того, чтобы потом встроить их в свои ракеты и убивать украинцев. По словам Кулебы, списки компонентов, которые находят в сбитых российских ракетах, регулярно передают партнерам.
Он также подчеркнул, что их уже неоднократно призывали принять меры по блокированию поставок.
Россия обходит санкции
- Россияне продолжают активное производство военных снарядов и техники для войны против Украины. Большую часть комплектующих оккупантам удается поставлять из западных стран.
- Российские оккупанты продолжают активно импортировать компоненты производства оружия. 44% от общего количества поставок – разработки компаний Запада.
- Всего удалось проанализировать 2797 импортируемых Россией компонентов. Речь идет о датчиках, микрочипах, навигационных системах и других технологиях, которые нужны оккупантам для производства оружия.