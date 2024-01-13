Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с новоназначенным во Франции коллегой Стефаном Сежурне подчеркнул, что он не побоялся приехать в Киев, несмотря на ночные российские обстрелы. Кулеба воспользовался случаем, чтобы снова напомнить, что в своих ракетах враг использует западные компоненты, передает 24 Канал.

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К Франции претензий меньше всего

По словам Министра иностранных дел Украины, согласно отчету киевской школы экономики и группы Ермака – Макфола 44% всех электронных компонентов вооружения России – это разработки западных компаний.

К Франции здесь, кстати, меньше всего претензий, но я хочу воспользоваться случаем и призвать все страны "Большой семерки" и Европейского союза услышать Украину и принять решительные меры, чтобы перекрыть поставки в Россию товаров, содержащих эти компоненты,

– подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Россия использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы не для стирки и еды, а для извлечения из них отдельных запчастей для того, чтобы потом встроить их в свои ракеты и убивать украинцев. По словам Кулебы, списки компонентов, которые находят в сбитых российских ракетах, регулярно передают партнерам.

Он также подчеркнул, что их уже неоднократно призывали принять меры по блокированию поставок.

Россия обходит санкции