Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. Он подчеркнул, что Россия не способна массово производить свои самые современные истребители из-за санкций.
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В России проблемы с производством Су-57
В 2019 году страна-агрессорка после трехлетней задержки объявила о начале серийного производства своих истребителей 5-го поколения Су-57. Впрочем, По состоянию на 2024 год ВПК агрессора изготовил не более 15 самолетов этого типа.
"Су-57 существенно зависит от западных комплектующих. Чем современнее самолет и технология, которую он использует, тем чаще, как правило, он зависит от других стран. Доля иностранных комплектующих в Су-57 не известна, но мы понимаем, что, как и в большинстве гражданской российской авиации, она может составить 50% и даже больше", – отметил авиационный эксперт.
Это существенно отличает Су-57 от более старых российских истребителей типа Су-35 и Су-30, которые являются фактически модернизированными версиями советского истребителя Су-27 с улучшенными характеристиками и обновленной электроникой.
Су-57 же проектировался как новый самолет, из-за чего Россия в условиях санкций не может их собирать в большом количестве. Это также создает проблемы для поддержки эксплуатации уже изготовленных Су-57.
"Современными компонентами для Су-57 не готовы делиться с Россией не только страны Запада. Даже тот же Китай: хотя к каким-то компонентам и ресурсам у России есть доступ, но Китаю также не нужен сильный сосед, имеющий современное вооружение. Поэтому даже Китай не будет помогать России строить какие-то суперсовременные самолеты", – предположил Долинце.
Сколько оружия производит российский ВПК для оккупантов
- В последние годы Россия производила не более 20 истребителей в год. Но в 2022 году, по единственной доступной информации, агрессор изготовил 27 истребителей, из которых 6 – Су-57. В то же время за два года полномасштабной войны враг потерял более 300 бортов.
- Что касается танков, то точное количество их изготовления трудно назвать, потому что значительная часть "новых" российских танков действительно модернизированы старыми. Впрочем, по сообщению латвийского чиновника, а месяц Москва может восстанавливать и производить от 100 до 150 машин. Однако ее запасы старой техники не безграничны.
- Также из сообщения ГУР стало известно, что за октябрь 2023 Россия смогла изготовить 115 крылатых и баллистических ракет. Этого могло бы хватить хотя бы на один массированный обстрел Украины. Всего же на ноябрь Россия имела около 870 ракет, но теперь это количество может возрасти из-за получения агрессором северокорейских копий "Искандеров".