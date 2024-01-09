Российские пилоты также просили, чтобы им отправили автомобильный аккумулятор. Соответствующую просьбу опубликовал один из вражеских телеграм-каналов, который ведет бывший летчик армии России.
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Как отреагировали соцсети
В комментариях под постом быстро появились украинские интернет-пользователи с остроумными идеями. Они спросили у оккупантов координаты аэродрома, чтобы "согреть" ракетами российских захватчиков вместе с их военными самолетами.
Также украинцы предлагали отправить в "Миллерово" вместо дров ударные беспилотники. Кроме этого среди альтернативных способов "обогрева" предлагались брикеты с тротилом. Еще прозвучало предложение передать захватчикам некачественную и опасную для употребления водку.
Позже автор вражеского канала удалил пост и создал новый. Он написал, что российские пилоты получили дрова. Кроме этого они получили еще и выговор от начальства. Таким образом, руководство наказало летчиков за публичную просьбу о помощи.
Жители России стали мерзнуть
- Недавно в Московской области люди разжигали костер прямо во дворах. В результате сильных морозов отопительная инфраструктура пострадала в ряде городов, в частности в Подольске и Литкарино.
- Российские коммунальщики не смогли оперативно устранить последствия ненастья. Местные власти предложили россиянам одеяла.
- Эти инциденты прокомментировал 24 Каналу российский оппозиционный политик Владимир Милов. По его мнению, в России таких катастроф будет все больше.