Російські пілоти також просили, щоб їм відправили автомобільний акумулятор. Відповідне прохання опублікував один з ворожих телеграм-каналів, який веде колишній льотчик армії Росії.

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Як відреагували соцмережі

У коментарях під дописом швидко з'явилися українські інтернет-користувачі з дотепними ідеями. Вони запитали в окупантів координати аеродрому, щоб "зігріти" ракетами російських загарбників разом з їхніми військовими літаками.

Також українці пропонували відправити до "Міллєрово" замість дров ударні безпілотники. Крім цього серед альтернативних способів "обігріву" пропонувалися брикети з тротилом. Ще пролунала пропозиція передати загарбникам неякісну та небезпечну для вживання горілку.

Зверніть увагу! Аеродром "Міллєрово" розташований у Ростовській області. На цьому військовому об'єкті перебувають російські винищувачі Су-30 та Су-34.

Пізніше автор ворожого каналу видалив допис та створив новий. Він написав, що російські пілоти отримали дрова. Крім цього вони отримали ще й догану від начальства. У такий спосіб керівництво покарало льотчиків за публічне прохання про допомогу.

Жителі Росії стали мерзнути