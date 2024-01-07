Из-за внезапных морозов жизнь россиян стала невозможной, ведь у них буквально замерзают дома. Однако, вероятно, причина скрывается в другом – несколько дней назад в Москве вспыхнула подстанция.

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Холод в Московской области

Жители ряда городов в Московской области жалуются на отсутствие отопления в домах в течение нескольких дней. По сообщениям местных СМИ, от неожиданно накрывших регион сильных морозов пострадала отопительная инфраструктура. К примеру, в Подольске без возможности согреться остались 149 тысяч россиян.

Несмотря на все обещания, коммунальщики не смогли оперативно ликвидировать последствия. Поэтому жителям пришлось согреваться подручными способами. Например, в подмосковном Литкарино люди ночью спасались от холода костром во дворе.

Россияне жгли во дворе костер, чтобы согреться: смотрите видео

Местные пишут, что в домах не более 12 градусов тепла, лопались батареи. А местные власти не действуют и вместо ремонта коммуникаций предлагает россиянам одеяла.

Дома в Подмосковье превращаются в ледовые королевства / фото Сергей Стерненко

Следственный комитет России уже инициировал проверку по ограничению представления энергоресурсов. Губернатор Московской области отметил, что нужно возбудить уголовное дело и передать частную котельную в эксплуатацию муниципалитету, чтобы "набрать персонал" и "полностью провести ревизию работы".

Следует добавить! Проблемы в московских регионах начались после внезапного пожара на трансформаторной подстанции в российской столице. Возгорание 4 января оставило без света и тепла целые районы. Москву тогда переключили на резервные источники.

Ответ за террор

Михаил Подоляк подчеркнул, что никто не собирается просто смотреть на то, что творит Россия. У Украины есть свои инструменты стратегического влияния – ситуация изменилась. По его словам, у наших партнеров уже есть понимание, что когда война будет на территории России, это ускорит трансформационные последствия, которые ее закончат.

Война уже сейчас переносится на российскую территорию – первым это почувствовал Белгород, откуда регулярно летят ракеты на Харьков. Россияне стали больше бить по гражданскому населению вместо военных объектов. За террор должен последовать ответ.