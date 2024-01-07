В части областей будет до -25 градусов. Синоптики прогнозировали, где именно и когда ждать сильных морозов, пишет 24 Канал.
Интересно До 30 сантиметров снега: когда и в каких областях будут сильные осадки
Где будет холоднее всего
Синоптики прогнозировали, что в течение 7 – 9 января в Украине ожидается значительное снижение ночной температуры. В частности, до 13 – 20 градусов мороза. Однако в двух областях еще ниже.
В Черниговской и Сумской областях до 19 – 25,
– отметили в Укргидрометцентре.
Между тем на Юге традиционно "теплее всего". Морозы будут, впрочем, 7 – 15 градусов.
Советуем прочесть Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян
В Украине резко ухудшится погода
- Еще в четверг синоптики предупреждали, что в Украине ожидается усложнение погодных условий.
- Днем 7 и сутки 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях сильный снег.
- К слову, в Кировоградской и Днепропетровской областях прирост снежного покрова до 30 сантиметров.
- Тем временем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди с переходом в снег, а еще гололедица, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 5 – 15 сантиметров.
- В центральных, восточных и южных областях порывистый ветер. Порывы 15 – 20 метров в секунду. Также метели и снежные заносы.
- Кстати на дорогах большинства областей нашего государства будет гололедица.