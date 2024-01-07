В части областей будет до -25 градусов. Синоптики прогнозировали, где именно и когда ждать сильных морозов, пишет 24 Канал.

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Где будет холоднее всего

Синоптики прогнозировали, что в течение 7 – 9 января в Украине ожидается значительное снижение ночной температуры. В частности, до 13 – 20 градусов мороза. Однако в двух областях еще ниже.

В Черниговской и Сумской областях до 19 – 25,
– отметили в Укргидрометцентре.

Между тем на Юге традиционно "теплее всего". Морозы будут, впрочем, 7 – 15 градусов.

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В Украине резко ухудшится погода

  • Еще в четверг синоптики предупреждали, что в Украине ожидается усложнение погодных условий.
  • Днем 7 и сутки 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях сильный снег.
  • К слову, в Кировоградской и Днепропетровской областях прирост снежного покрова до 30 сантиметров.
  • Тем временем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди с переходом в снег, а еще гололедица, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 5 – 15 сантиметров.
  • В центральных, восточных и южных областях порывистый ветер. Порывы 15 – 20 метров в секунду. Также метели и снежные заносы.
  • Кстати на дорогах большинства областей нашего государства будет гололедица.