У частині областей буде до -25 градусів. Синоптики спрогнозували, де саме і коли чекати лютих морозів, пише 24 Канал.

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Синоптики прогнозували, що упродовж 7 – 9 січня в Україні очікується значне зниження нічної температури. Зокрема, до 13 – 20 градусів морозу. Однак, у двох областях ще нижче.

На Чернігівщині та Сумщині до 19 – 25,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Тим часом на Півдні традиційно "найтепліше". Морози будуть, втім, 7 – 15 градусів.

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