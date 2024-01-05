У столиці 5 січня скликали Раду оборони Києва у зв'язку з загрозою ймовірного повторення ударів по критичній інфраструктурі України та, зокрема, Києва. Водночас у столиці найближчим часом очікується погіршення погодних умов – різке похолодання до -18 градусів.
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Київ готується до загрози
Під час засідання Ради оборони Києва ухвалили такі рішення:
- забезпечити роботу усіх Пунктів незламності в цілодобовому режимі;
- перевірити та за необхідності доукомплектувати Пункти незламності м. Києва необхідними засобами;
- перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації;
- поінформувати киян про роботу і доступ до Пунктів незламності на період погіршення погодних умов;
- перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків;
У додатку "Дія" є мапа усіх Пунктів незламності.
З 2022 року в Києві створено понад 1000 Пунктів незламності. Зараз частина цих об’єктів знову розгорнули, зокрема вони є в кожному районному відділку поліції Києва та ще 47 таких пунктів створені на базі ДСНС.
Чи можливі блекаути через низьку температуру
- Міненерго очікує, що навіть у випадку великих морозів Україна зможе пройти зиму без відключень світла. Однак на це питання можуть вплинути ракетні обстріли чи атаки дронів. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він очікує, що вплив морозів на енергетику буде не таким значним.
- Міністр енергетики зазначив, що блекаути під впливом погодних явищ можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. Такі ситуації вже були в України. До прикладу він привів відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому.
- Водночас відключення можливі внаслідок обстрілів та ворожих атак.