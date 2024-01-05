У столиці 5 січня скликали Раду оборони Києва у зв'язку з загрозою ймовірного повторення ударів по критичній інфраструктурі України та, зокрема, Києва. Водночас у столиці найближчим часом очікується погіршення погодних умов – різке похолодання до -18 градусів.

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Київ готується до загрози

Під час засідання Ради оборони Києва ухвалили такі рішення:

забезпечити роботу усіх Пунктів незламності в цілодобовому режимі;

перевірити та за необхідності доукомплектувати Пункти незламності м. Києва необхідними засобами;

перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації;

поінформувати киян про роботу і доступ до Пунктів незламності на період погіршення погодних умов;

перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків;

У додатку "Дія" є мапа усіх Пунктів незламності.

З 2022 року в Києві створено понад 1000 Пунктів незламності. Зараз частина цих об’єктів знову розгорнули, зокрема вони є в кожному районному відділку поліції Києва та ще 47 таких пунктів створені на базі ДСНС.

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