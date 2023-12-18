Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він очікує, що вплив морозів на енергетику буде не таким значним.
Дивіться також Може працювати кілька днів без підзарядки: як економити енергію на телефоні під час блекауту
Відключення світла та морози
Герман Галущенко зазначив, що блекаути під впливом погодних явищ можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. Такі ситуації вже були в України. До прикладу він привів відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому.
Потім цей циклон пішов на захід України, де так само вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути,
– додав міністр.
Окремим фактором, що може призвести до відключення світла може стати військовий вплив на енергоструктуру.
Підготовка до ймовірних блекаутів
- Наразі українська енергосистема працює в штатному режимі. Однак навіть попри це фіксується незначний дефіцит електроенергії, що становить близько 2%. Його покривають шляхом імпорту електричної енергії та аварійної допомоги, проте українців закликають ощадливо використовувати електрику.
- Наразі єдиною загрозою для української енергоструктури лишаються російські атаки. Передбачити, коли вони будуть, дуже складно. Герман Галущенко очікував іншу картину – наразі немає передумов до блекауту.
- Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що графіки відключення світла уже розроблені. Однак поки застосовувати їх не планують через відсутність дефіциту в енергетиці.