Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він очікує, що вплив морозів на енергетику буде не таким значним.

Дивіться також Може працювати кілька днів без підзарядки: як економити енергію на телефоні під час блекауту

Відключення світла та морози

Герман Галущенко зазначив, що блекаути під впливом погодних явищ можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. Такі ситуації вже були в України. До прикладу він привів відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому.

Потім цей циклон пішов на захід України, де так само вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути,

– додав міністр.

Окремим фактором, що може призвести до відключення світла може стати військовий вплив на енергоструктуру.

Підготовка до ймовірних блекаутів