Деталі міністр енергетики розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За словами Галущенка, єдина загроза аварії в енергосистемі – це російські атаки.

Зверніть увагу Міненерго розробило графіки: коли можуть початися відключення світла

Міністр зізнався, що наразі у нього – багато питань.

Насправді єдина загроза аварії в енергосистемі – це російські атаки. Передбачити коли вони будуть – це складно. Станом на зараз є багато питань. Я очікував іншу картину на сьогодні. Але це – на рівні очікувань. Нема передумов для блекауту. Навіть якщо відбудеться критичний вплив, блекаути матимуть тимчасовий характер,

– наголосив Галущенко.

В енергосистемі – третій день дефіцит

В Україні зафіксували суттєве похолодання. Температура повітря пішла "у мінуси". Станом на 9 грудня вже третій день поспіль фіксують дефіцит в енергосистемі. Доводиться залучати допомогу з сусідніх країн. Зокрема, її надають Румунія та Польща. Найкритичніша ситуація з 12:00 до 09:00. Українців закликають бути ощадливими й долучитися до спільної справи: допомозі енергосистемі.

Зокрема, необхідно економно споживати електроенергію у такий час: від 9:00 до 11:00 та від 16:00 до 18:00. Пральну та посудомийну машину закликають вмикати пізно увечері – щонайменше після 20:00. Окрім того, не варто водночас вмикати електрочайник, мікрохвильовку, електроплиту та пральну машину. Спершу випийте чай, тоді підігрійте вечерю, а вже потім – закиньте речі до пральної машини. Працюючи разом, електроприлади перенавантажують електромережу.

Раніше Галущенко назвав 2 причини для можливого блекауту

Нещодавно Галущенко назвав дві причини, коли може бути блекаут:

масовані удари, які матимуть драматичний вплив на енергосистему України;

стихійні лиха (станом на грудень фіксували велику кількість проривів на Заході України).

Зауважте! Українців закликають активно реагувати на повітряні тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.