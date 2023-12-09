Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону повідомила, що графіки відключень світла застосовувати поки не планують. Про це пише 24 Канал.

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Коли в Україні можуть запровадити відключення світла

За словами Гринчук, ймовірні відключення світла в Україні можуть бути лише у випадку значних пошкоджень через обстріли.

На сьогоднішній день ми не плануємо запровадження графіків відключень тієї генерації, яка є. І навіть якщо виникає невеличкий дефіцит – у нас є змога покривати його за рахунок імпорту із сусідніх держав,

– сказала вона.

Вона зазначила, що хоча відключень наразі не планується, такі графіки розроблені ще від літа і доведені до всіх регіонів для того, щоб уникнути ситуацій, які були минулої зими. Адже Україна повинна бути готовою до будь-яких ситуацій.

Ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій і повинні забезпечити справедливий розподіл електроенергії для всіх споживачів. Тому графіки дійсно є, але запровадження їх поки не планується. Це станеться хіба що, якщо у нас будуть значні пошкодження в разі обстрілів,

– пояснила Гринчук.

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