Нині через низьку температуру та обмежену роботу сонячних електростанцій в Україні спостерігається дефіцит потужності. В екстреному випадку "Укренерго" буде змушене залучати аварійну допомогу з Європи.

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Чи готова Україна до блекаутів

До кінця 2023 року наша держава планує одержати 69 установок малої та середньої потужності. Вони зможуть забезпечити українців енергетикою у випадку блекаутів.

Окрім цього, Уряду вдалось спростити процедуру встановлення інноваційних електростанцій, які забезпечуватимуть безперебійне живлення шкіл, лікарень та критичної інфраструктури.

"Сьогодні Уряд спростив процедуру розміщення когенераційних газопоршневих установок, необхідних для забезпечення безперебійного електроживлення шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури. Тепер їх можна буде встановити без проходження низки дозвільних процедур", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як не допустити критичної ситуації в українській енергетиці

Фахівці закликають громадян за можливості скоротити споживання електроенергії. Особливо в критичний період, коли найбільша активність, з 09:00 до 19:00.

Також українців просять не вмикати одночасно багато потужних приладів та переносити прання на нічний час.

До ощадливого споживання електроенергії закликають і бізнес. Торговельні центри, магазини, кафе та ресторани просять зменшити освітлення вітрин та вивісок.

Так, зниження споживання мінімізує шанси введення графіків відключень світла.

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