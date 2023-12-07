В настоящее время из-за низкой температуры и ограниченной работы солнечных электростанций в Украине наблюдается дефицит мощности. В экстренном случае "Укрэнерго" будет вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы.
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Готова ли Украина к блекаутам
К концу 2023 года наше государство планирует получить 69 установок малой и средней мощности. Они могут обеспечить украинцев энергетикой в случае блекаутов.
Кроме того, Правительству удалось упростить процедуру установки инновационных электростанций, которые будут обеспечивать бесперебойное питание школ, больниц и критической инфраструктуры.
"Сегодня правительство упростило процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок, необходимых для обеспечения бесперебойного электропитания школ, больниц и объектов критической инфраструктуры. Теперь их можно будет установить без прохождения ряда разрешительных процедур", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как не допустить критической ситуации в украинской энергетике
Специалисты призывают граждан по возможности сократить потребление электроэнергии. Особенно в критический период, когда наибольшая активность с 09:00 до 19:00.
Также украинцев просят не включать одновременно многие мощные приборы и переносить стирку на ночное время.
К экономному потреблению электроэнергии призывают и бизнес. Торговые центры, магазины, кафе и рестораны просят снизить освещение витрин и вывесок.
Так, снижение потребления минимизирует шансы ввода графиков отключений света.
Какие прогнозы на эту зиму
- В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме Украины – сложная. Высокая аварийность энергоблоков и морозная погода могут привести к дефициту энергии. Ранее сообщалось о выводе в аварийный ремонт 5 блоков на ТЭЦ, ведь солнечные электростанции не могут работать на полную мощность из-за плотной облачности. Однако пока электроэнергии достаточно. И графики отключений вводить пока не будут.
- Также отмечалось, что в случае дефицита импортировать электроэнергию из-за границы можно будет только для небытовых потребителей. Украинским предпринимателям будут оказывать помощь такие европейские страны, как Словакия, Венгрия, Румыния, Польша.