По информации "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме сложная. Там отметили, что высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме.

Смотрите также "Мы готовы – составили планы": в Харькове рассказали, как подготовили город к блекаутам

На аварийном ремонте 5 энергоблоков

Утром 4 декабря одна из теплоцентралей на Юге остановила работу из-за повреждений при обстреле. За сутки в аварийный ремонт выведено 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах. Причины этого очень разные. Солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

В то же время, электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Состояние сетей Укрэнерго и Минэнерго

В Одесской области полностью восстановлено электроснабжение потребителей, обесточенных из-за непогоды.

Всего из-за непогоды на утро 4 декабря обесточено 145 населенных пунктов в Житомирской, Львовской, Сумской, Черниговской областях.

По боевым действиям и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов. В результате вражеских атак есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно – восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Предпринимателям разрешили импортировать электроэнергию