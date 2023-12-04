В субботу, 2 декабря, городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о готовности города к блэкаутам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Как Харьков подготовился к блэкаутам

По словам мэра, Харьков готов к атакам со стороны захватчиков и длительного отсутствия света в результате этого. Противостоять тьме будут Пункты несокрушимости, а также генераторы.

Мы готовы к блэкаутам, к тому, что враг будет обстреливать энергетическую систему. У нас работают Пункты несокрушимости, много супермаркетов, магазинов и аптек оборудованы генераторами. Кроме того, у нас есть опыт прошлого года – составлены планы, которые будут реализовываться, когда это будет необходимо,

– сказал Терехов.

Кстати, в Украине с осени прошлого года существует интерактивная карта Пунктов несокрушимости. На ней можно просмотреть, какое место для обогрева находится ближе всего к вашему дому или работе.

Где расположены Пункты несокрушимости: смотрите на интерактивной карте

Ранее глава ОВА Синегубов сообщал на брифинге 23 ноября, что всего в регионе 933 Пунктов несокрушимости. Он также отмечал, что мобильные операторы готовятся к тому, что не будет электросети.



Что такое Пункты несокрушимости / Инфографика 24 Канала

В то же время в Харьковском городском совете констатируют, что во время блэкаутов в городе готовы работать:

около 1,1 тыс. магазинов;

316 аптек;

128 АГЗС.

16 ветеринарных клиник;

35 зоомагазинов;

64 заведения питания.

В случае непродолжительных отключений – от двух до четырех часов – большинство магазинов и аптек будут продолжать обслуживать покупателей в течение светового дня даже без генераторов. Кроме того, в светлое время суток в городе работают все 48 рынков и торговых площадок,

– отмечено в сообщении.

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