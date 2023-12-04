В субботу, 2 декабря, городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о готовности города к блэкаутам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Как Харьков подготовился к блэкаутам

По словам мэра, Харьков готов к атакам со стороны захватчиков и длительного отсутствия света в результате этого. Противостоять тьме будут Пункты несокрушимости, а также генераторы.

Мы готовы к блэкаутам, к тому, что враг будет обстреливать энергетическую систему. У нас работают Пункты несокрушимости, много супермаркетов, магазинов и аптек оборудованы генераторами. Кроме того, у нас есть опыт прошлого года – составлены планы, которые будут реализовываться, когда это будет необходимо,
– сказал Терехов.

Кстати, в Украине с осени прошлого года существует интерактивная карта Пунктов несокрушимости. На ней можно просмотреть, какое место для обогрева находится ближе всего к вашему дому или работе.

Где расположены Пункты несокрушимости: смотрите на интерактивной карте

Ранее глава ОВА Синегубов сообщал на брифинге 23 ноября, что всего в регионе 933 Пунктов несокрушимости. Он также отмечал, что мобильные операторы готовятся к тому, что не будет электросети.

Что такое Пункты несокрушимости
Что такое Пункты несокрушимости / Инфографика 24 Канала

В то же время в Харьковском городском совете констатируют, что во время блэкаутов в городе готовы работать:

  • около 1,1 тыс. магазинов;
  • 316 аптек;
  • 128 АГЗС.
  • 16 ветеринарных клиник;
  • 35 зоомагазинов;
  • 64 заведения питания.

В случае непродолжительных отключений – от двух до четырех часов – большинство магазинов и аптек будут продолжать обслуживать покупателей в течение светового дня даже без генераторов. Кроме того, в светлое время суток в городе работают все 48 рынков и торговых площадок,
– отмечено в сообщении.

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Ситуация с электроэнергией: последнее

  • Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что единственной причиной отключений света в определенных регионах являются погодные условия. Однако в случае активизации российских оккупантов угроза полного блэкаута возрастет.
  • Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг информировал, что Россия накануне зимы накопила обширный арсенал ракет. Также Кремлю, по его словам, удалось перевести экономику на военные рельсы.
  • Но чиновники Украины всех уровней уверяют: государство готово к вызовам. Скажем, мэр Киева Виталий Кличко рассказывал об обеспечении КП "Киевтеплоэнерго" генераторами и приобретении передвижных котельных.