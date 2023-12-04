У суботу, 2 грудня, міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про готовність міста до блекаутів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.
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Як Харків підготувався до блекаутів
За словами мера, Харків готовий до атак з боку загарбників та тривалої відсутності світла внаслідок цього. Протистояти темряві будуть Пункти незламності, а також генератори.
Ми готові до блекаутів, до того, що ворог обстрілюватиме енергетичну систему. У нас працюють Пункти незламності, багато супермаркетів, магазинів та аптек обладнані генераторами. Крім того, у нас є досвід минулого року – складені плани, які реалізовуватимуться, коли це буде необхідно,
– сказав Терехов.
До речі, в Україні від восени минулого року існує інтерактивна карта Пунктів незламності. На ній можна переглянути, яке місце для обігріву розташоване найближче до вашого дому чи роботи.
Де розташовані Пункти незламності: дивіться на інтерактивній карті
Раніше голова ОВА Синєгубов повідомляв на брифінгу 23 листопада, що загалом у регіоні 933 Пунктів незламності. Він також наголошував, що мобільні оператори готуються до того, що не буде електромережі.
Що таке Пункти незламності / Інфографіка 24 Каналу
Водночас у Харківській міській раді констатують, що під час блекаутів у місті готові працювати:
- близько 1,1 тис. магазинів;
- 316 аптек;
- 128 АГЗС.
- 16 ветеринарних клінік;
- 35 зоомагазинів;
- 64 закладів харчування.
У випадку нетривалих відключень – від двох до чотирьох годин – більшість магазинів і аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без генераторів. Крім того, у світлий час доби в місті працюють усі 48 ринків і торговельних майданчиків,
– зазначено у повідомленні.
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Ситуація з електроенергією: останнє
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що наразі єдиною причиною відключень світла в певних регіонах є погодні умови. Однак у разі активізації російських окупантів загроза повного блекауту зросте.
- Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг інформував, що Росія напередодні зими накопичила великий арсенал ракет. Також Кремлю, за його словами, вдалось перевести економіку на воєнні рейки.
- Але посадовці України усіх рівнів запевняють: держава готова до викликів. Скажімо, мер Києва Віталій Кличко розповідав про забезпечення КП "Київтеплоенерго" генераторами та придбання пересувних котелень.