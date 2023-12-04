У суботу, 2 грудня, міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про готовність міста до блекаутів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Як Харків підготувався до блекаутів

За словами мера, Харків готовий до атак з боку загарбників та тривалої відсутності світла внаслідок цього. Протистояти темряві будуть Пункти незламності, а також генератори.

Ми готові до блекаутів, до того, що ворог обстрілюватиме енергетичну систему. У нас працюють Пункти незламності, багато супермаркетів, магазинів та аптек обладнані генераторами. Крім того, у нас є досвід минулого року – складені плани, які реалізовуватимуться, коли це буде необхідно,

– сказав Терехов.

До речі, в Україні від восени минулого року існує інтерактивна карта Пунктів незламності. На ній можна переглянути, яке місце для обігріву розташоване найближче до вашого дому чи роботи.

Де розташовані Пункти незламності: дивіться на інтерактивній карті

Раніше голова ОВА Синєгубов повідомляв на брифінгу 23 листопада, що загалом у регіоні 933 Пунктів незламності. Він також наголошував, що мобільні оператори готуються до того, що не буде електромережі.



Що таке Пункти незламності / Інфографіка 24 Каналу

Водночас у Харківській міській раді констатують, що під час блекаутів у місті готові працювати:

близько 1,1 тис. магазинів;

316 аптек;

128 АГЗС.

16 ветеринарних клінік;

35 зоомагазинів;

64 закладів харчування.

У випадку нетривалих відключень – від двох до чотирьох годин – більшість магазинів і аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без генераторів. Крім того, у світлий час доби в місті працюють усі 48 ринків і торговельних майданчиків,

– зазначено у повідомленні.

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