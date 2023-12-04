Коли саме чекати похолодання, у яких областях прогнозують найбільші "мінуси" і як довго вони протримаються, інформує 24 Канал.

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В яких областях буде найпрохолодніше

В Укргідрометцентрі зазначили, що у найближчі три доби буде без істотних опадів. Тільки 4 грудня у Криму та Приазов'ї переважно дощі. Вдень на Закарпатті невеликий сніг.

Тим часом у західних та північних областях подекуди ожеледиця. У темну пору доби там 5 – 10 градусів морозу.

5 грудня у північно-західних областях до 14 морозу, вдень 1 –6 морозу. На решті території вночі 0 – 6 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла,

– зазначили синоптики.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з 7 грудня температура повітря підвищиться. До речі, на Півдні "плюси" знову будуть навіть вночі.

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