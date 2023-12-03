Чи буде у першій декаді грудня 20 і більше градусів морозу, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Цікаво Яка буде погода на Миколая: чи вдарять 6 грудня сильні морози і йтиме сніг
Чи будуть у грудні сильні морози
Наталія Птуха раніше розповіла, що вночі 6 грудня в північних та більшості західних областей очікується 5 – 11 морозу. Тим часом у Чернігівській та Сумській області подекуди навіть до 15 градусів морозу може бути при проясненнях.
Більше, ніж 15 градусів не очікується. Але все ж таки морозна погода буде утримуватися 7 – 11 грудня,
– підкреслила синоптикиня.
Додала, що буде переважно без опадів. Циклони не очікуються. Втім, по східних областях 7 і 8 грудня трохи може бути сніг.
Температура вночі 6 – 12 морозу, вдень 1 – 6 морозу. Традиційно дещо тепліше на Півдні, але все одно там від 2 морозу до 4 тепла, як в день, так і в нічні години. 10 – 11 грудня на Правобережжі вже певне підвищення температури може бути,
– зазначила синоптикиня.
Читайте також Аномальне тепло чи лютий мороз і сніг: яка буде погода у грудні в Україні
Чи буде ця зима теплою
- Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що середня за сезон температура може бути на 1 або навіть 2 градуси вищою за норму.
- Це не означає, що температура буде весь час аномально високою. Втім, така погода все ж переважатиме. Звичайно ж, будуть періоди, коли температура буде нижчою.
- За словами Балабух, очікується, що грудень буде теплим, а найнижчі температури, як завжди, спостерігаються у другій половині січня, лютому. Саме цей період може бути найхолодніший, зазвичай, можливі найсильніші снігопади.
- Також експертка додала, що різкі похолодання малоймовірні. Скоріш за все, будуть короткотривалими й не дуже інтенсивними.