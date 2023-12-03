Чи буде у першій декаді грудня 20 і більше градусів морозу, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи будуть у грудні сильні морози

Наталія Птуха раніше розповіла, що вночі 6 грудня в північних та більшості західних областей очікується 5 – 11 морозу. Тим часом у Чернігівській та Сумській області подекуди навіть до 15 градусів морозу може бути при проясненнях.

Більше, ніж 15 градусів не очікується. Але все ж таки морозна погода буде утримуватися 7 – 11 грудня,

– підкреслила синоптикиня.

Додала, що буде переважно без опадів. Циклони не очікуються. Втім, по східних областях 7 і 8 грудня трохи може бути сніг.

Температура вночі 6 – 12 морозу, вдень 1 – 6 морозу. Традиційно дещо тепліше на Півдні, але все одно там від 2 морозу до 4 тепла, як в день, так і в нічні години. 10 – 11 грудня на Правобережжі вже певне підвищення температури може бути,

– зазначила синоптикиня.

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