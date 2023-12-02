Коли чекати похолодання, де будуть найбільші морози, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Наталія Птуха розповіла, що уже наступного тижня в Україні очікується зниження температури. До речі, похолодання буде і на Півдні, де зараз спостерігаються не грудневі температури.

5 грудня також на Заході, а 6-го грудня в Чернігівській та Сумській області, тобто це Північний схід місцями навіть до 15 градусів морозу, може бути при проясненнях,

– зауважила синоптикиня.

Також додала, що 6 грудня у північних та більшості західних областей вночі 5 – 11 морозу.

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