Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха назвала точну дату похолодання.

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Коли чекати посилення морозів

Синоптикиня зауважила, що 5 – 6 грудня на територію України впливатиме поле підвищеного тиску, тобто буде антициклональний характер погоди.

Практично без істотних опадів. Тільки вночі 5 грудня на Південному Сході ще залишається невеликий мокрий сніг. Температура повітря буде знижуватися, особливо в нічні години. Зокрема, через те, що буде надходити більш прохолодна повітряна маса, менше хмарності, інтенсивніше охолодження підземного шару повітря.



У північних та більшості західних областей, 6 грудня вночі 5 – 11 морозу. 5 грудня також на Заході, а 6-го грудня в Чернігівській та Сумській області, тобто це Північний схід місцями навіть до 15 градусів морозу, може бути при проясненнях,

– розповіла Наталія Птуха.

Синоптикиня додала, що вдень 5 грудня 1 – 7 морозу у більшості областей, а 6 грудня – від 4 морозу до 2 тепла. Решта території вночі 2 – 8 градусів морозі.

До речі, у вівторок на Крайньому Півдні, а в середу у південній частині України вночі близько 0, вдень 1 – 7 градусів тепла.

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Цікаво! Наталія Птуха також розповіла, що у суботу, 2 грудня, на Півдні стовпчики термометрів можуть сягнути аж до +16 градусів. Це зовсім не грудневі показники, зауважила синоптикиня. Можливо, на деяких метеостанціях навіть будуть температурні рекорди. Втім, буде зрозуміло вже незабаром.