Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала синоптика Укргидрометцентра. Наталья Птуха назвала точную дату похолодания.
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Когда ждать усиления морозов
Синоптик отметила, что 5 – 6 декабря на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления, то есть будет антициклональный характер погоды.
Практически без существенных осадков. Лишь ночью 5 декабря на Юго-Востоке еще остается небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет снижаться, особенно в ночные часы. В частности, из-за того, что будет поступать более прохладная воздушная масса, меньше облачности, более интенсивное охлаждение подземного слоя воздуха.
В северных и большинстве западных областей, 6 декабря ночью 5 – 11 мороза. 5 декабря также на Западе, а 6 декабря в Черниговской и Сумской области, то есть это Северо-восток местами даже до 15 градусов мороза, может быть при прояснениях,
– рассказала Наталья Птуха.
Синоптик добавила, что днем 5 декабря 1 – 7 мороза в большинстве областей, а 6 декабря – от 4 мороза до 2 тепла. Остальные территории ночью 2 – 8 градусов в морозе.
Кстати, во вторник на Крайнем Юге, а в среду в южной части Украины ночью около 0, днем 1 – 7 градусов тепла.
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