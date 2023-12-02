Когда ждать похолодания, где будут самые большие морозы, в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Где ударят морозы до -15 градусов
Наталья Птуха рассказала, что уже на следующей неделе в Украине ожидается понижение температуры. Кстати, похолодание будет и на Юге, где сейчас наблюдаются не декабрьские температуры.
5 декабря также на Западе, а 6 декабря в Черниговской и Сумской области, то есть это Северо-Восток, местами даже до 15 градусов мороза может быть при прояснениях,
– заметила синоптик.
Также добавила, что 6 декабря в северных и большинстве западных областей ночью 5 – 11 мороза.
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Какая будет погода в ближайшие трое суток
- В Укргидрометцентре отметили, что 3 декабря в западных, северных областях пройдет умеренный снег, мокрый снег. Ночью в северо-западной части и в Карпатах – сильный снег.
- Также кое-где возможно налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица. На остальной территории без существенных осадков.
- Ночью и утром в Украине туман, днем в северной части порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- На Западе в течение суток 1 – 6 мороза, в южной части ночью 4 – 9 тепла, днем 11 – 16 тепла.
- Тем временем на остальной территории ночью и днем от 2 мороза до 3 тепла. В восточных и большинстве центральных областей днем 7 – 12 тепла.
- В понедельник 4 декабря в юго-восточной части ожидается мокрый снег и дождь. На остальной территории, 5 декабря в Украине без осадков.
- Синоптики прогнозируют понижение температуры на 5 – 7 градусов.