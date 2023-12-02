В комментарии 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, будет ли на Николая сильный снегопад и мороз.

Кстати говоря Даже до 15 градусов мороза – синоптик назвала дату похолодания в Украине

Прогноз погоды на Николая

Наталья Птуха отметила, что 5 – 6 декабря на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления. Без существенных осадков. Лишь ночью 5 декабря на Юго-Востоке еще остается небольшой мокрый снег.

Ожидается понижение температуры, особенно в ночные часы. Синоптик объяснила, что будет поступать более прохладная воздушная масса, меньше облачности, интенсивнее охлаждение подземного слоя.

В северных и большинстве западных областей 6 декабря ночью 5 – 11 мороза. 5 декабря также на Западе, а 6 декабря в Черниговской и Сумской области, то есть это Северо-Восток, местами даже до 15 градусов мороза может быть при прояснениях,

– рассказала Наталья Птуха.

Также добавила, что днем 5 декабря 1 – 7 мороза в большинстве областей, а 6 декабря – от 4 мороза до 2 тепла. Остальные территории ночью 2 – 8 градусов мороза. Впрочем, на крайнем Юге ночью около 0, а днем 1 – 7 градусов тепла.

Пока снегопады на Николая не прогнозируют. Впрочем, кое-где еще будет оставаться снег, что выпал или выпадет накануне праздника.

На Николая будет снег по Западу, Северу, немного может быть по Юго-Востоку… Конечно, больше снега – ближе к северным границам и к Западу. Меньшая высота покрова с приближением к центральным областям. Там разве что по Винницкой области,

– добавила синоптик.

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Ориентировочный прогноз погоды на 6 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Украинским защитникам и защитницам срочно нужны теплые вещи. Этой зимой они снова не будут спать в теплой постели, а находиться в холодных окопах (и не только), чтобы защищать нашу землю от российского агрессора. Помните, каждый может стать Николаем. Помогайте воинам!