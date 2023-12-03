Будет ли в первой декаде 20 декабря и более градусов мороза, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будут ли в декабре сильные морозы

Наталья Птуха ранее рассказала, что ночью 6 декабря в северных и большинстве западных областей ожидается 5 – 11 мороза. Тем временем в Черниговской и Сумской области иногда даже до 15 градусов мороза может быть при прояснениях.

Больше 15 градусов не ожидается. Но все же морозная погода будет держаться 7 – 11 декабря,

– подчеркнула синоптик.

Добавила, что будет преимущественно без осадков. Циклоны не ожидаются. Впрочем, в восточных областях 7 и 8 декабря немного может быть снег.

Температура ночью 6 – 12 мороза, днем 1 – 6 мороза. Традиционно несколько теплее на Юге, но все равно там от 2 мороза до 4 тепла как днем, так и в ночные часы. 10 – 11 декабря на Правобережье уже определенное повышение температуры возможно,

– отметила синоптик.

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