Ждать сильных морозов и сильных снегопадов, или наоборот будет тепло и сухо, чем будет удивлять погода в первые зимние дни и когда ожидать похолодания, рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Более 10 градусов тепла: в каких областях еще пригреет в первые дни декабря

Какая будет погода в декабре 2023 года

В Укргидрометцентре отметили, что средняя месячная температура предполагается от 3 мороза до 2 тепла. В Крыму – до 4 тепла. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 34 –79 градусов. В горах Крыма и в Карпатах где-то 81 – 105. Впрочем, это в пределах нормы.

Синоптик Наталья Птуха рассказала, чем будет удивлять погода в первые дни декабря. В частности, отметила, что на Юге ожидается даже более +10 градусов.

То есть это достаточно высокие значения, как для этого времени года,

– подчеркнула Птуха.

Добавила, что в первой декаде декабря снежный покров возможен на Львовщине, Волыни, Ровенщине и северной границе Украины. Интересно, что в Киевской области на метеостанции "Чернобыль" специалисты будут наблюдать его, а вот на метеостанции "Мироновка", скорее всего, нет.

"Несколькосот километров, а уже разница будет ощутима", – отметила синоптик.

Также Птуха рассказала, что на выходных через территорию Украины будет проходить фронтальная система. Поэтому немного прибавится снег в западных и северных областях.

После 3 декабря в Украине ожидается более спокойная погода. Преобладает поле повышенного давления, то есть антициклон. Он приведет к некоторому снижению температуры в большинстве областей. На Юге еще возможны плюсовые значения, впрочем, на остальной территории все-таки будут морозы.

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