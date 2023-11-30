Чи чекати лютих морозів та сильних снігопадів, або ж навпаки буде тепло та сухо, чим дивуватиме погода в перші зимові дні й коли чекати похолодання, розповідає 24 Канал.

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Яка буде погода у грудні 2023

В Укргідрометцентрі зазначили, що середня місячна температура передбачається від 3 морозу до 2 тепла. У Криму – до 4 тепла. Це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується в межах 34 – 79 градусів. У горах Криму та в Карпатах подекуди 81 – 105. Втім, це у межах норми.

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, чим дивуватиме погода в перші дні грудня. Зокрема, зазначила, що на Півдні очікується навіть більш ніж +10 градусів.

Тобто це доволі високі значення, як для цієї пори року,

– підкреслила Птуха.

Додала, що у першій декаді грудня сніговий покрив можливий на Львівщині, Волині, Рівненщині й по північному кордону України. Цікаво, що на Київщині на метеостанції "Чорнобиль" фахівці будуть спостерігати його, а от на метеостанції "Миронівка", скоріш за все, ні.

"Кількасот кілометрів, а вже різниця буде відчутна", – зауважила синоптикиня.

Також Птуха зазначила, що на вихідних через територію Україн буде пролягати фронтальна система. Через це трохи додасться сніг у західних і північних областях.

Після 3 грудня в Україні очікується більш спокійна погода. Переважатиме поле підвищеного тиску, тобто антициклон. Він спричинить певне зниження температури в більшості областей. На Півдні ще можливі плюсові значення, втім, на решті території все ж таки будуть морози.

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