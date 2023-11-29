В яких областях пригріє і чим дивуватиме погода в перші дні грудня, в ефірі телемарафону розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

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В яких областях ще буде тепло

Синоптикиня зауважила, що на початку місяця на Півдні очікується захід теплішої повітряної маси.

По південних областях на 1 – 2 грудня очікуємо вище 10 градусів тепла. Тобто це доволі високі значення, як для цієї пори року,

– підкреслила Наталія Птуха.

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Цікаво! За прогнозом на картах, 2 грудня на Одещині та Херсонщині очікується 12 – 14 градусів тепла, а в тимчасово окупованому Криму навіть до +16.

Яка буде погода в першій декаді грудня

За орієнтовними прогнозами Укргідрометцентру, сніговий покрив у першій декаді грудня може бути на Заході.

"Навіть більше Львівська, Волинська та Рівненська, й по північному кордону України", – зауважила синоптикиня.

Додала, що на Київщині на метеостанції "Чорнобиль" фахівці будуть спостерігати сніговий покрив, а от на метеостанції "Миронівка", скоріш за все, його вже не буде.

Тому ось бачимо, що кількасот кілометрів, а вже різниця буде відчутна,

– підкреслила Птуха.

Також зазначила, що на вихідних через територію Україн буде пролягати фронтальна система. Тож трохи додасться сніг у західних і в північних областях.

Синоптикиня зауважила, що вже після 3 грудня буде більш спокійна ситуація. Зокрема, переважатиме поле підвищеного тиску, тобто антициклон на території України. Він спричинить певне зниження температури в більшості областей. На Півдні "плюси" ще можуть залишатися. Однак, решта території все ж таки буде в "мінусах".

"Очікуємо, що принаймні в першій декаді грудня по Заходу в Карпатах звичайно і по північних кордонах України цей сніговий покрив буде залишатися. На решті території поки що такого сталого снігового покриву немає, або як і є, то розтане, або буде з прогалинами", – підсумувала Птуха.