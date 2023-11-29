Віталій Кличко в прямому ефірі ТРК "Київ" повідомив, як жителям Києва підготуватися до можливих блекаутів в зимовий період, інформує 24 Канал.

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Наскільки готовий Київ до відключення електроенергії

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що цьогоріч з бюджету столиці спрямували понад мільярд гривень на ремонти обладнання теплоджерел, що були пошкоджені під час ворожих обстрілів.

Профінансували й придбання пересувних котелень, що будуть забезпечувати теплом заклади соціальної сфери у разі виникнення надзвичайної ситуації та можливих вимкнень електроенергії.

Мер Києва заявив, що понад дві третини котелень КП "Київтеплоенерго" забезпечили генераторами.

Кличко зазначив, що внаслідок ворожих ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63 відсотків обладнання, яке необхідне для стабільного проходження опалювального сезону.

Місто сформувало арсенал альтернативних джерел живлення на тих об’єктах, де дозволяє потужність. Наприклад, понад дві третини котелень "Київтеплоенерго" забезпечили генераторами, щоб у разі вимкнення світла вони продовжували працювати і подавати тепло будинкам. Бо ворог не заспокоїться. І намагатиметься вразити нашу критичну інфраструктуру. Це показала й остання наймасованіша атака дронами в ніч на минулу суботу,

— підкреслив мер Києва.

Віталій Кличко закликав киян бути готовими, як і минулої зими. За його словами, в кожній оселі повинні бути запас їжі, води, прилади електроживлення та теплий одяг.

Міський голова Києва зазначив і про пункти обігріву. Він заявив, що у Києві оснащені необхідною технікою та речами загалом понад 970 пунктів обігріву для населення. Це і міські комунальні пункти — основна частина, понад 700 одиниць. І пункти ДСНС та локації, що створені власниками бізнесу.

Наразі комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби надавати необхідні сервіси мешканцям столиці.

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