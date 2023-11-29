Виталий Кличко в прямом эфире ТРК "Киев" сообщил, как жителям Киева подготовиться к возможным блекаутам в зимний период, информирует 24 Канал.

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Насколько готов Киев к отключению электроэнергии

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в этом году из бюджета столицы направили более миллиарда гривен на ремонты оборудования теплоисточников, поврежденных во время вражеских обстрелов.

Профинансировали и приобретение передвижных котельных, обеспечивающих теплом учреждения социальной сферы в случае возникновения чрезвычайной ситуации и возможных отключений электроэнергии.

Мэр Киева заявил, что более двух третей котельных КП "Киевтеплоэнерго" снабдили генераторами.

Кличко отметил, что в результате вражеских ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63 процентов оборудования, необходимого для стабильного прохождения отопительного сезона.

Город сформировал арсенал альтернативных источников питания на тех объектах, где разрешает мощность. К примеру, более двух третей котельных "Киевтеплоэнерго" обеспечили генераторами, чтобы в случае отключения света они продолжали работать и подавать тепло домам. Ибо враг не успокоится. И постарается поразить нашу критическую инфраструктуру. Это показала и последняя самая массированная атака дронами в ночь на прошлую субботу.

– подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко призвал киевлян быть готовыми, как и прошлой зимой. По его словам, в каждом доме должны быть запас пищи, воды, приборы электропитания и тёплая одежда.

Мэр Киева отметил и о пунктах обогрева. Он заявил, что в Киеве оснащены необходимой техникой и вещами более 970 пунктов обогрева для населения. Это и городские коммунальные пункты – основная часть, более 700 единиц. И пункты ГСЧС и локации, созданные владельцами бизнеса.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы предоставлять необходимые сервисы жителям столицы.

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