Міністр наголосив, що наша держава вже знає, як реагувати на труднощі викликані обстрілами енергетичної інфраструктури нашої держави. Зокрема, це стосується й посилення українських правоохоронних служб.

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Клименко розповів про підготовку до зими

Міністр внутрішніх справ розповів, що цього дня він провів перше засідання координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії. Мета цього об'єднання своєчасно реагувати на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні.

У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування. Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках,

– наголосив він.

Крім того, Клименко запевнив, що координаційний штаб уже підготував план дій у разі довготривалих відключень електроенергії в регіонах України.

"Посилені патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування пунктів незламності – далеко не вичерпний перелік заходів", – сказав міністр.

Наостанок він запевнив, що міністерство та координаційний штаб знає, як реагувати на подібні виклики. Адже вже мають досвід з 2022 року.

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