Міністр наголосив, що наша держава вже знає, як реагувати на труднощі викликані обстрілами енергетичної інфраструктури нашої держави. Зокрема, це стосується й посилення українських правоохоронних служб.
До теми Тимчасові відключення та блекаути: чи готова енергосистема до зими
Клименко розповів про підготовку до зими
Міністр внутрішніх справ розповів, що цього дня він провів перше засідання координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії. Мета цього об'єднання своєчасно реагувати на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні.
У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування. Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках,
– наголосив він.
Крім того, Клименко запевнив, що координаційний штаб уже підготував план дій у разі довготривалих відключень електроенергії в регіонах України.
"Посилені патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування пунктів незламності – далеко не вичерпний перелік заходів", – сказав міністр.
Наостанок він запевнив, що міністерство та координаційний штаб знає, як реагувати на подібні виклики. Адже вже мають досвід з 2022 року.
Україна готується до ймовірних обстрілів енергетики
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 3 жовтня розповів, що на Півночі нашої держави створюють більшу кількість мобільних вогневих груп. Зокрема, це пов'язано з ймовірними обстрілами енергетичної інфраструктури нашої держави.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також зазначив, що Україна забезпечила багаторівневий захист енергооб'єктів. До того ж уряд розширив кількість мегават, яку можна постачати з ЄС у разі враження критичної інфраструктури.
- Водночас голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що наразі не планується жодних графіків відключення світла. Зокрема, їх у разі потреби складатимуть на місцях.