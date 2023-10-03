У якому стані буде енергосистема цьогоріч

Під час розмови з 24 Каналом експерт Володимир Омельченко розповів, що хоч кількість ракет у ворога зменшилася, але залишається велика кількість дронів. Тому стан української енергосистеми залежатиме від певних чинників.

Читайте також Чи завершиться ера 36,6 гривні за долар після важливого рішення НБУ

Відтак це рівень інтенсивності обстрілів, рівень збиття ракет силами протиповітряної оборони, рівень запасів аварійних, також на скільки вдасться відновити об'єкти у такі періоди тощо.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Хоч наша енергосистема ремонтується, плани ремонтних робіт виконуються на 80%, втім відновити її до рівня того, який був перед початком повномасштабного вторгнення не вдасться. Для цього знадобиться декілька років.

Зверніть увагу! Експерт розповідає, що до початку повномасштабної війни українська енергосистема з точки зору надійності була найгіршою у Європі.

Як буде зі світлом

Омельченко пояснює, що цьогоріч буде не гірша робота енергетичної системи, ніж торік. Саме через те, що у нас збільшилася кількість систем протиповітряної оборони, а енергетики краще знають, як працювати під час обстрілів.

У нас є шанси перезимувати. Але на 100% не можна сказати, що блекаутів не буде. Тим більше в системі є досі дефіцит потужностей, який взимку може сягати від 2 до 3 гігават. А внаслідок імпорту ми можемо покрити лише 50% цього дефіциту,

– додає він.

Крім того, якщо масових атак не буде, то Україна буде вимушена працювати в окремі пікові години споживання під час морозів в режимі планових відключень.

Відключення можуть тривати по-різному. Крім того, їхня тривалість залежатиме й від регіону. Наприклад у прифронтових це буде довше тривати.

Експерт нагадує, що минулого року відключення тривали від 4 до 8 годин. А цьогоріч вони можуть тривати не більше, ніж торік.

Що заявляють в "Укренерго"

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів у телемарафоні, що Україна засвоїла урок з минулої зими, тому цьогоріч посилила інженерний захист всіх видів енергооб'єктів.

Володимир Кудрицький Голова "Укренерго" Якщо говорити про мережу "Укренерго", то ми вже сьогодні готові транспортувати зимові обсяги електроенергії. Наразі обмежень ні по мережі, ні по виробництву електроенергії немає.

Він додає, що зараз вже є досвід протидії атакам, тому Україна знає як втримати систему. Відтак Кудрицький запевняє, що зиму ми точно пройдемо. Втім складнощі все-таки можуть бути. І пов'язані вони саме з тим, що росіяни вдаватимуться знову до масових обстрілів.