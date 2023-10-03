В каком состоянии будет энергосистема в этом году

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Владимир Омельченко рассказал, что хоть количество ракет у врага уменьшилось, но остается большое количество дронов. Потому состояние украинской энергосистемы будет зависеть от определенных факторов.

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Следовательно, это уровень интенсивности обстрелов, уровень сбития ракет силами противовоздушной обороны, уровень запасов аварийных, также на сколько удастся восстановить объекты в такие периоды и т.д.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Хотя наша энергосистема ремонтируется, планы ремонтных работ выполняются на 80%, впрочем восстановить ее до уровня того, каким был перед началом полномасштабного вторжения не удастся. Для этого понадобится несколько лет.

Обратите внимание! Эксперт рассказывает, что до начала полномасштабной войны украинская энергосистема с точки зрения надежности была самой плохой в Европе.

Как будет со светом

Омельченко объясняет, что в этом году будет не хуже работа энергетической системы, чем в прошлом. Именно потому, что у нас увеличилось количество систем противовоздушной обороны, а энергетики лучше знают, как работать во время обстрелов.

У нас есть шансы перезимовать. Но на 100% нельзя сказать, что блекаутов не будет. Тем более в системе до сих пор есть дефицит мощностей, который зимой может достигать от 2 до 3 гигаватт. А в результате импорта мы можем покрыть только 50% этого дефицита,

– добавляет он.

Кроме того, если массовых атак не будет, Украина будет вынуждена работать в отдельные пиковые часы потребления во время морозов в режиме плановых отключений.

Отключения могут продолжаться по-разному. Кроме того, их продолжительность будет зависеть и от региона. Например, у прифронтовых это будет дольше продолжаться.

Эксперт напоминает, что в прошлом году отключения продолжались от 4 до 8 часов. А в этом году они могут продолжаться не больше, чем в прошлом.

Что заявляют в "Укрэнерго"

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в телемарафоне, что Украина извлекла урок из прошлой зимы, поэтому в этом году усилила инженерную защиту всех видов энергообъектов.

Владимир Кудрицкий Глава "Укрэнерго" Если говорить о сети "Укрэнерго", то уже сегодня готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии. Пока ограничений ни по сети, ни по производству электроэнергии нет.

Он добавляет, что сейчас уже есть опыт противодействия атакам, поэтому Украина знает, как удержать систему. Следовательно, Кудрицкий уверяет, что зиму мы точно пройдем. Впрочем, сложности все-таки могут быть. И связаны они именно с тем, что россияне будут прибегать к массовым обстрелам.